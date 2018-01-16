ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

İncirlik Üssü'nde hareketlilik

İncirlik Üssü'nde ABD'ye ait 11 kargo uçağı apronda park halinde görüldü.

İncirlik Üssü'nde hareketlilik
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Suriye'deki gerginliğin ardından gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü'nde, 11 kargo uçağı, apronda park halinde görüldü.

ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde, gün içinde uçuş hareketliliği olmadı. Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan üste, askeri ve sivil taşıtlarla rutin görevler yürütüldü. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 11 kargo uçağının, apronda ve park yerlerinde olduğu gözlendi.

ABD'li bazı askeri görevlilerin, kargo uçaklarının etrafında çalışması da dikkat çekti. Üs bölgesinde savaş uçağı ve insansız hava aracı ise görülmedi.

Kaynak: DHA

Afrin ABD operasyon İncirlik

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.