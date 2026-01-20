İnegöl Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine 6 milyon TL’lik eğitim desteği

İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Umuteli Derneği organizasyonuyla yürütülen eğitim yardımı programı kapsamında, başvurular Eylül ve Ekim aylarında alındı. Yapılan incelemeler sonucunda lisans ve ön lisans eğitimine devam eden bin öğrenci burs almaya hak kazandı. İlk taksit ödemeleri Kasım ayında yapılırken, 3’er bin TL’lik iki eşit taksit halinde planlanan eğitim yardımlarının ikinci taksitleri de öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Her öğrenciye 6 bin TL destek

Her bir öğrenciye toplamda 6 bin TL olmak üzere iki taksitte eğitim yardımı yapan İnegöl Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için toplam 6 milyon TL’lik destek sağlamış oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Toplamda bin öğrencimize 6 bin TL eğitim yardımı yapılacağını duyurmuştuk. İki eşit taksitte bu yardımları öğrencilerimize ulaştırmış olduk. Bizler gençlerimize güveniyoruz. Onlar bu ülkenin yarınları; yarının yöneticileri, esnafları, girişimcileri. Eğitim süreçlerinde gençlerimizin yanında olmak adına her yıl belirli miktarlarda destek veriyoruz. Amacımız öğrencilerimize destek olmak, ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek ve karınca kararınca öğrencilerimize dokunabilmek” dedi.

2026 yılı “Gençlik Yılı” ilan edildi

Öte yandan İnegöl Belediyesi’nin 2026 yılını “Gençlik Yılı” ilan ettiğini hatırlatan Başkan Taban, gençlere yönelik desteklerin eğitim yardımlarıyla sınırlı kalmayacağını vurguladı.

“Gücümüz Genç” sloganıyla hayata geçirilecek Gençlik Yılı kapsamında; gençlerin sosyal, kültürel, akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak çok sayıda proje ve etkinlik planlandığını belirten Taban, çalışmaların 8 ana tema altında yürütüleceğini ifade etti.

Bu kapsamda;

- Akademik çalışmalar ve çalıştaylar,

- Gençlik, spor ve grafiti festivalleri,

- Yarışmalar (bilgi, reels, ses, halk dansları),

- Kamp programları (Dijital Detoks Kampı vb.),

- Girişimcilik ve ideathon çalışmaları,

- Kültürel ve tarihi geziler,

- Kariyer ve istihdam fuarları,

- Dijital platform projeleri (Genç Mobil, Genç Kart)

gibi projelerin hayata geçirileceğini söyledi.