İnfial yaratan 6 yaşındaki gelin skandalı davasında karar

İstanbul'da Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. 6 yaşında evlendirildiğini söyleyerek babası ve eski eşinden şikayetçi olmuştu. 29 yaşında, 6 yaşındaki H.K.G. ile evlenen eski eş Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba ve anne hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti.

Türkiye'nin takip ettiği davada verilen cezalar istinaf mahkemesince tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı gerekçesiyle bozulmuş ve sanıklar yeniden yargılanmıştı.

Karar belli oldu

Bir önceki duruşmada mütalaasını tekrar eden Cumhuriyet savcısı, Kadir İstekli'nin "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "zincirleme şekilde eşe karşı cinsel saldırı" suçlarından 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel'in "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 47 yıl 3 aya kadar hapsi istenen mütalaada, firari anne Fatıma Gümüşel'in ise dosyasının ayrılması istenmişti.

Merakla beklenen davada karar belli oldu. Kadir İstekli "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 21 yıl hapis, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Baba Yusuf Ziya Gümüşel'e ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Firari anne Fatıma Gümüşel hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ne olmuştu?

Babası tarafından henüz 6 yaşındayken, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirilen H.K.G.'nin yıllarca tecavüze uğradığı, baba Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının evliliğini sürdürmesi için baskı uyguladığı ortaya çıkmıştı.

İlk duruşmanın ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Kadir İstekli hakkında 2004-2013'te çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 2020'de ise eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığını belirtmişti.

Müşteki H.K.G'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini kaydetmişti.