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İngiltere, Almanya ve Fransa'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

İngiltere, Almanya ve Fransa, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasının inanılır olması için olgularla desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan 'Kaşıkçı' açıklaması
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Suudi yetkililer, Kaşıkçı'nın kaybolmasından 2 hafta sonra yaptığı ve 60 yaşındaki gazetecinin "kavga esnasında öldüğünü" iddia ederek "olayı saklamaya çalışan sorumlularının gözaltına alındığı" şeklindeki açıklamada bulunmuştu. 

Açıklamaya tepkiler devam ediyor. Son olarak İngiltere, Almanya ve Fransa, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasının inanılır olması için olgularla desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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