Instagram yasağı AK Parti’de nasıl karşılandı? 'İki bakan çileden çıktı' iddiası

Türkiye geçen hafta Instagram yasağıyla yatıp kalktı. Yasağa tepki gösterenler kadar yasağı savunanlar da vardı. Ancak Instagram’ın erişime kapatılmasının AK Parti içinde de rahatsız yarattığı ifade edildi.

Gazeteci Nuray Babacan’ın haberine göre; yasağa tepki gösteren ilk bakanın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olduğu iddia edildi.

Babacan, Gazete Pencere’deki haberinde, “Tam da turizm sezonunda, Türkiye’ye gelen binlerce yabancı turistin, Instagram yasaklı bir ülkede oldukları hissi yaratmanın maliyeti bakanı çileden çıkarmış. Milyonlarca lira harcanarak huzurlu ve özgür ülke imajı yaratmak için yapılan reklamların boşa gittiği anlatılıyor” ifadelerini kullandı.

Habere göre; ekonomik krizden beli bükülen küçük işletmelerin bu yasak nedeniyle tanıtım ve pazarlama olanaklarını kaybetmesi üzerine Ticaret Bakanlığı’nda da ciddi sıkıntı yaşandığı anlatılıyor.