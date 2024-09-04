Inter taraftar grubunun lideri Bellocco öldürüldü

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano'na Inter takımının taraftar gruplarından (Ultra Interisti) tribün liderlerinden Andrea Beretta (49) ile Antonio Bellocco (39) arasında bu sabah saatlerinde yaşanan tartışmanın, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştüğü belirtildi. Kavga sırasında boğazından bıçaklanan Belocco'nun olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

İkilinin beraber göründüğü fotoğraflarda arkadaş gibi göründükleri, buna karşın kanlı biten kavganın nedeninin henüz bilinmediği bildirildi.

Bellocco bir yıldır Inter taraftar grubunun lideriydi

İkilinin beraber göründüğü fotoğraflarda arkadaş gibi göründükleri, buna karşın kanlı biten kavganın nedeninin henüz bilinmediği bildirildi.

Olayda ölen Bellocco'nun, güneydeki Reggio Calabria kenti ve çevresinde faaliyet gösteren uluslararası organize suç örgütü Ndrangheta ile bağlantısı olduğu ve ocak ayında hapishanede ölen mafya elebaşı Giulio Bellocco'nun oğlu olduğu ifade edildi. Haberlerde, Ndrangheta'dan suç kaydı da bulunan Antonio Bellocco'nun yaklaşık bir yıl önce Inter taraftar grubunun liderliğine gelmesinin bugünkü kavgaya yol açan nedenlerden biri olabileceği aktarıldı.