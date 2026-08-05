İnternet kullanımında yeni zirve: Her 10 kişiden 9'u çevrim içi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 16-74 yaş grubunda internet kullanan bireylerin oranı 2026 yılında yüzde 92,3'e yükseldi. Bir önceki yıl yüzde 90,9 olan oran, dijitalleşmenin bireysel kullanım alanındaki etkisini artırmaya devam etti.

İnternet kullanım oranı erkeklerde yüzde 94,8, kadınlarda ise yüzde 89,9 olarak ölçüldü.

e-Devlet kullanımında 25-34 yaş grubu öne çıktı

Son 12 ay içinde internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı yüzde 76 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran yüzde 82,7, kadınlarda ise yüzde 69,4 oldu.

Yaş grupları incelendiğinde e-Devlet hizmetlerinden en yoğun yararlanan kesim yüzde 93 ile 25-34 yaş grubu olurken, en düşük kullanım oranı yüzde 31,3 ile 65-74 yaş grubunda görüldü.

Bireyler e-Devlet'i en çok kendileri hakkında kamu kurumlarında tutulan kişisel bilgilere erişmek için kullandı. Bunu kamu kurumlarından randevu alma ve kamu kurumlarının internet sitelerinden bilgi edinme amaçları izledi.

E-ticarette yüzde 60 eşiği aşıldı

İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş verenlerin oranı 2026 yılında yüzde 60'a yükseldi. Söz konusu oran geçen yıl yüzde 55,7 seviyesindeydi.

Erkeklerde e-ticaret kullanım oranı yüzde 63,4, kadınlarda ise yüzde 56,6 olarak hesaplandı. İnternet kullanıcılarının yüzde 48,3'ü ise son üç ay içinde çevrim içi alışveriş yaptığını belirtti.

İnternet üzerinden eğitim alanların oranı arttı

Son üç ay içinde internet üzerinden eğitim, mesleki gelişim veya kişisel öğrenme faaliyetlerine katılanların oranı geçen yıla göre 5,2 puan artarak yüzde 22,9'a çıktı.

Bu oran kadınlarda yüzde 23,5, erkeklerde ise yüzde 22,4 olarak gerçekleşti.

WhatsApp ilk sıradaki yerini korudu

Türkiye'de en yaygın kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması yüzde 90 ile WhatsApp oldu. WhatsApp'ı yüzde 77,6 ile YouTube, yüzde 71,1 ile Instagram takip etti.

Erkeklerde en fazla kullanılan uygulamalar sırasıyla WhatsApp, YouTube ve Instagram olurken, kadınlarda da aynı sıralama değişmedi.

İnternet bağlantılı televizyon öne çıktı

İnternet kullanıcılarının yüzde 62'si internet bağlantılı televizyon kullandığını belirtirken, internet bağlantılı ev aletlerini kullananların oranı yüzde 18,6, akıllı saat ve benzeri giyilebilir teknolojileri kullananların oranı ise yüzde 16,7 olarak ölçüldü.

Elektronik alışverişinde fiyat ilk sırada

Son üç ay içinde internet kullanan bireylerin cep telefonu, tablet veya bilgisayar satın alırken en fazla önem verdiği kriter yüzde 89,3 ile fiyat oldu.

Fiyatı sırasıyla donanım özellikleri (yüzde 74,7), enerji verimliliği (yüzde 69,9) ile marka, tasarım ve boyut (yüzde 69,5) izledi.