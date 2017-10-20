iPhone 8 Türkiye'de satışa çıktı
Apple'ın, meraklıları tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni modeli iPhone 8 İstanbul'da satışa sunuldu.
Apple'ın yeni ürünü iPhone 8 Türkiye'de gece saat 00.00 itibariyle satışa sunuldu.
Türkiye'ye ilk kez getirilen yeni model telefon satışa sunulmadan önce çok sayıda müşteri Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki GSM şirketi önünde beklemeye başladı. Saatler 00.00'ı gösterirken mağaza kapısının açılmasıyla, bekleyen müşteriler İphone 8 ile buluştu.
İphone 8 4 bin 199 TL ile 5 bin 549 TL arasında satışa sunuldu.
Kaynak: DHA