Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonların hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Şehitlerimize saygı ve rahmetle." ifadelerine yer verildi.