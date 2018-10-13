Irak'ın kuzeyine hava harekatı, 6 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesine dün hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA