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Irak'ın kuzeyine hava harekatı, 6 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı, 6 terörist öldürüldü
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesine dün hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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