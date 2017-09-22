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Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

TSK, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi. Kandil, Metina ve Gara bölgelerinde bulunan PKK kamplarına düzenlenen operasyonda, terör örgütüne ait silah mevzi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Metina ve Gara bölgelerinde bulunan PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında, terör örgütüne ait silah mevzi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.


Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Kandil, Metina ve Gara bölgelerinde bulunan PKK kamplarına dün hava harekatı düzenlendi.

Terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Harekata katılan uçaklar, operasyonun ardından emniyetle üslerine döndü.

Kaynak: AA

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