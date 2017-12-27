ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17'ye ulaştı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17'ye ulaştığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine dün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi verildi.

Hava harekatında, ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla istihbarat kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Böylece hava harekatı düzenlenen bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17'ye ulaştı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.