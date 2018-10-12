ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin yok edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine dün gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

Kaynak: AA

Son dakika hava harekatı

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.