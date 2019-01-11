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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar sonucunda, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Dunya.com

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