İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Erakçi, dün Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısının yapıcı olduğunu ve bölgede barış ve istikrar vurgusu yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki yabancı güçlerin varlığının bölgesel sorunları daha da karmaşık hale getirdiğini değerlendirdiklerini aktaran Erakçi, bölgede ekonomik kalkınmayı pekiştirmek için ortak çabaların önemine vurgu yaptıklarını belirtti.

Türkiye ile ilişkileri ilerletmekte sınır tanımıyoruz

Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerine işaret eden Erakçi, "Türkiye ile ilişkileri ilerletmek için hiçbir sınır tanımıyoruz ve bu bağlamda bu ilişkileri güçlendireceğiz. Bu toplantıda ekonomik kalkınma ve bölgede barış ve istikrarın pekiştirilmesine yönelik ortak irademizi açıkladık" diye konuştu.

İran ve Türkiye'nin kadim kültüre sahip iki ülke olarak aralarındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini belirten Erakçi, Dışişleri Bakanı Fidan ile ticaret, enerji, terörle mücadele, ortak yatırım alanları ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda işbirliği konularını ele aldıklarını aktardı. İranlı Bakan, "İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor. Biz Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetimi suçlarını sürdürme konusunda çok cüretkar

"Bölge ciddi anlamda büyük çaplı bir savaş ihtimaliyle karşı karşıya ve Siyonist rejim dışında kimse bu savaşı istemiyor. Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" diyen Erakçi, başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkelerin desteği sayesinde savaş ve soykırım suçları işleyen Tel Aviv yönetiminin bu suçları sürdürmek konusunda daha cüretkar hale geldiğini belirtti.

Türkiye'nin İsrail işgali ve saldırıları altındaki Filistin halkına desteğinin de önemini vurgulayan Erakçi, "Türkiye'nin Filistin halkını desteklemek ve İsrail'in suçlarına karşı durma hususundaki tutumu takdire şayandır" şeklinde konuştu.

Fidan: PKK ve PJAK gibi uzantıları, iki ülkenin de ortak düşmanı

Fidan, daha fazla gecikmeden bölgede karşılaşılan sorunları yaratıcı ve yapıcı bir anlayışla çözmek zorunda olduklarını kaydederek, ortak bir şekilde kararlı ve güçlü adımlar atılması gereken bir diğer alanın da terörle mücadele olduğunu vurguladı. Her iki ülkenin de uzun yıllar boyunca terörden çok büyük zararlar gördüğüne dikkati çeken Fidan, "Bugün PKK ve PJAK gibi uzantıları, iki ülkenin de ortak düşmanıdır. Bu hususta Türkiye ile İran arasında bir anlayış birliği mevcuttur. Bu ortak tutumu, ortak bir mücadeleye dönüştürmek zorundayız. Komşuluk ve kardeşlik hukuku gereği teröre karşı beraber savaşmalıyız. Bu konuyu her düzeyde ele almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Fidan, nükleer enerjinin barışçıl ve sivil amaçlarla kullanılmasına karşı olmadıklarını belirterek, diyalog ve müzakere yoluyla nükleer meseleye bir çözüm bulunabileceğine inandıklarını dile getirdi. Bugünkü görüşmelerde bölgesel meseleleri de değerlendirdiklerini aktaran Fidan, bölgenin son derece büyük bir tehditle karşı karşıya bulunduğunu vurguladı.

"Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor"

Fidan, Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in Lübnan'ı da kana bulamaya devam ettiğinin altını çizerek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da bu savaşın içine çekmeye çalışıyor. İran'ın petrol ve nükleer tesislerini vurmakla tehdit ediyor. İsrail'in saldırgan tutumu, İran'ı meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor" ifadelerini kullandı.