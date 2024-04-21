'İran'ın İsrail'e attığı füzeler Kürecik sayesinde durdu' iddiasına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, "İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından, Kürecik Radar Üssü ile ilgili iddiaların DMM tarafından daha önce de yalanlandığının anımsatıldığı açıklamada, iddianın asılsız olduğu ve kasıtlı biçimde yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kürecik'teki radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşılmaktadır. Bu veri paylaşımının amacı, NATO müttefiki ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasıdır. Bilgilerin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir. Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmuştur ve her koşulda olmaya devam edecektir. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."