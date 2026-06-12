İş dünyası, Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde buluşuyor
Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek ‘Dijital Dönüşüm Zirvesi’ bugün saat 10:00’da İstanbul Finans Merkezi Halkbank İstanbul Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun özel konuşmacı olarak yer alacağı ‘İletişimin Yeni Çağı’ başlıklı ‘Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde; dijitalleşmenin ekonomiye, iş dünyasına ve toplumsal dönüşüme etkileri ele alınacak.
DÜNYA Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ve Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in açılış konuşmalarıyla başlayacak 'Dijital Dönüşüm Zirvesi', sektör temsilcileri, iş dünyası ve teknoloji profesyonellerini aynı çatı altında buluşturacak.