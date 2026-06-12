Google Haberler

İş dünyası, Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde buluşuyor

Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Ura­loğlu’nun katılımıyla gerçekleş­tirilecek ‘Dijital Dönüşüm Zir­vesi’ bugün saat 10:00’da İstan­bul Finans Merkezi Halkbank İstanbul Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İş dünyası, Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde buluşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Ura­loğlu’nun özel konuşmacı olarak yer alacağı ‘İletişimin Yeni Ça­ğı’ başlıklı ‘Dijital Dönüşüm Zir­vesi’nde; dijitalleşmenin ekono­miye, iş dünyasına ve toplumsal dönüşüme etkileri ele alınacak.

DÜNYA Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ve Türk Tele­kom CEO’su Ebubekir Şahin’in açılış konuşmalarıyla başlaya­cak 'Dijital Dönüşüm Zirvesi', sektör temsilcileri, iş dünyası ve teknoloji profesyonellerini aynı çatı altında buluşturacak.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar