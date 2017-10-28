İş dünyasından 29 Ekim mesajları

28 Ekim 2017

Sivil toplum kuruluşlarının başkanları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rifat Hisarcıklıoğlu: Yaşasın Cumhuriyet

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mesajında Cumhuriyetin 94'üncü yaşını büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını belirtti. Büyük Kurtuluş Savaşı'nın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarınca, imkansızlıklar içinde, büyük bir inanç ve vizyon eseri olarak kurulan Cumhuriyeti, kendilerinden sonraki nesillerin de aynı hassasiyet ve özenle koruyacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Milletin iradesinin hakim olduğu yönetim biçimi, içinde bulunduğumuz yüzyıla en çok yakışandır. Bize atalarımızdan miras kalan Cumhuriyet, aydınlık yarınlara yürürken çocuklarımız için de en güzel rehber olacaktır 15 Temmuz örneğinde olduğu gibi hiçbir hain girişim bu kutsal değerimizi zedeleyemeyecektir. Unutmayalım ki milletin iradesine duyulan saygı, en büyük erdemdir. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Türk iş dünyası adına, bu anlamlı bayramı canı gönülden kutluyorum ve halkımızın duygularına bir kez daha tercüman olmak istiyorum: Yaşasın Cumhuriyet"

Gürsel Baran: Türkiye bininci yılında da ayakta duracaktır

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da mesajında, "94 yıl önce egemenliğin kayıtsız şartsız milletin kendisine ait olduğunu ilan eden bu millet, bugün bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde bağımsızlığını yaşamanın önemini her gün daha fazla idrak etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Baran, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sürecinin ve Türkiye'nin coğrafyasında yaşananların Cumhuriyetin değerlerinin anlamını daha da pekiştirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Türkiye Devleti'nin yönetim biçimi Cumhuriyettir. Dün olduğu gibi bugün de yegane güç milletin azim ve kararlılığıdır. Cumhuriyetimizin 94. yılını yürekten kutluyor, tek millet olmayı başarmış, tek bayrağın etrafında büyük devlet kuran iradeyi, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere saygıyla, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bininci yılında da ayakta duracağına inanıyoruz"​

Bendevi Palandöken: Büyük bir gün

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken büyük mücadelelerle kazanılan Cumhuriyetin en büyük ve güzel miras olduğunu ve her geçen gün değerinin daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Palandöken, "Millet olarak sahip olduğumuz Cumhuriyet, demokrasi ve birlik-beraberlik gibi değerlerden büyük güç alarak yarınlara daima umutla bakıyoruz. 29 Ekim bağımsızlığı, hürriyeti ve milli egemenliği sahiplenen, büyük mücadele vererek Cumhuriyete sahip olan yüce Türk halkının bayramıdır ve içinde nice kahramanlıklar barındıran büyük bir gündür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 94 yıldır coşkuyla kutlanarak bayrağın, devletin ve milletin bütünlüğünü pekiştirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Masis Yontan: Cumhuriyete daha fazla sahip çıkmalıyız

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan ise "Yokluklar içinde verilen mücadele ile kurulan bu vatan ve onun rejimi olan Cumhuriyet bu ülke ve bu ülke insanı için çok büyük anlamlar ifade etmektedir. Atatürk ve silah arkadaşlarının vermiş olduğu büyük mücadele sonrası, Ulusumuzun uygar dünyada hak ettiği yeri almasını sağlayan Cumhuriyete şimdikinden daha fazla sahip çıkmalıyız, daha fazla Cumhuriyete sarılmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA