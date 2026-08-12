İş dünyasından çerçeve yasa değerlendirmesi: Üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğiz

Terörsüz Türkiye süre­ci kapsamında hazır­lanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulunda “re­kor” sayıda oyla yasalaştı. Dü­zenleme, 467 “kabul”, 87 “ret”, 7 “çekimser”, 2 “mükerrer” oyla kabul edildi. AK Parti’den 268, DEM Parti’den 55, MHP’den 44, Yeni Parti’den 35, CHP’den 29, Yeni Yol Partisi’nden 16, Bağım­sızlardan 7, HÜDA PAR’dan 4, TİP’ten 3, EMEP ve DBP’den 2’şer milletvekili “kabul” oyu kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Saadet Partisi Ge­nel Başkanı Mahmut Arıkan ile birlikte “kabul” oyu veren mil­letvekili sayısı 467’ye ulaştı. Ya­saya iş dünyasından da büyük destek geldi.

Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB) Başkanı Ri­fat Hisarcıklıoğlu, Millî Daya­nışma ve Toplumsal Bütünleş­menin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Ge­nel Kurulu’nda geniş bir muta­bakatla kabul edilerek yasalaş­tığını hatırlatarak, “Gazi Mecli­simiz tarafından atılan bu tarihi adım, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Milli birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliği­mizi perçinlemesini, ülkemizde huzur iklimini güçlendirmesini diliyorum” dedi.

“Türkiye cendereden devlet aklıyla çıktı”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de terör örgütünün silah bırakıp ken­dini feshettiğini ilan etmesiyle başlayan sürece, milli iradenin temsilcisi Meclis’in son nokta­yı koyduğunu, Türkiye için ye­ni bir dönemin kapılarını ara­landığını söyledi.

Avdagiç, ““Bu yasada hiçbir af sözcüğünün yer almamasını, eli kana bulaşmış­ların kapsam dışı bırakılmasını çok önemsiyoruz. İnanıyoruz ki 40 yılı aşkın süredir terör çık­mazına hapsedilmek istenen Türkiye bu cendereden ‘devle­tinin aklı, milletinin vicdanıy­la’ çıkmıştır. Kalkınmasına vu­rulmak istenen terör zincirini kırmıştır. Bundan sonra ülke­mizde silah ve bomba sesleri­ni değil, üretim çarklarının se­dasını çok daha güçlü işitece­ğimize inancımız tamdır” diye konuştu.

“Huzur ve güven ortamı daha da güçlenecek”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise 40 yı­lı aşkın süredir Türk milleti­ne büyük acılar yaşatan, huzu­ru ve kardeşliği hedef alan terö­rün tamamen sona erdirilmesi yolunda atılan bu tarihi adımın, Türkiye’nin terörden arınmış bir geleceğe kavuşmasına vesile olmasını temenni etti.

Terörün Türkiye’nin gündeminden ka­lıcı olarak çıkmasının birlik ve beraberliği, toplumsal huzuru ve güven ortamını daha da güç­lendireceğini belirten Ardıç, “Sahip olduğumuz potansiyelin eğitimden bilime, teknolojiden üretime, yatırımdan istihdama milletimizin refahını artıracak alanlara daha güçlü biçimde yö­nelmesinin önünü açacak” ifa­desini kullandı.

“Terörsüz Türkiye üreten Türkiye’dir”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gülte­pe, “Terörsüz Türkiye” süreci­nin hukuki çerçevesini oluştu­ran düzenlemeyi, Türkiye’nin ekonomik geleceği açısından önemli bir eşik olarak değerlen­dirdiklerini söyledi. Gültepe, “Çünkü ekonomi, güven ve is­tikrar ortamında daha hızlı bü­yür. Terörün ve güvenlik risk­lerinin sona erdiği, toplumsal huzurun güçlendiği bir Türkiye; yatırımcı açısından daha öngö­rülebilir, üretici açısından daha istikrarlı, ihracatçı açısından ise daha rekabetçi bir ülke ola­cak.

Türkiye’nin risk primin­den yatırım ortamına, bölge­sel kalkınmadan dış ticaretine kadar geniş bir alanda olumlu beklentiler güçlenecek. Çerçe­ve yasanın hayata geçirilmesi, kaynakların daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasına da önemli katkı sağlayacak. İnanı­yorum ki terörsüz Türkiye, üre­ten Türkiye’dir. Terörsüz Tür­kiye, yatırım yapan Türkiye’dir. Terörsüz Türkiye, daha fazla ih­racat yapan Türkiye’dir” ifade­lerini kullandı.

“Huzur yoksa, yatırım olmaz”

Anadolu Aslanları İş Adamla­rı Derneği (ASKON) Genel Baş­kanı Orhan Aydın da “Terörsüz Türkiye hedefinin, Türkiye’nin geleceği açısından önemli ta­rihi bir çağrı olduğunu kaydet­ti. Aydın, “Bu süreç son derece hassastır. Hepimizin ortak so­rumluluğu, toplumsal huzuru ve birliğimizi bozacak her türlü adımdan uzak durmak, sağdu­yu ve birliktelik bilinciyle hare­ket etmektir. Unutmayalım ki huzur yoksa yatırım olmaz, gü­ven yoksa üretim olmaz, birlik yoksa ihracat olmaz.

Terörden arınmış bir Türkiye; daha gü­venli, daha huzurlu ve yatırım ortamına açık bir Türkiye de­mektir. Bu, aynı zamanda mü­reffeh, mutlu ve huzurlu insan­lar demektir. Yurtta barışın ve huzurun sağlandığı bir ortam­da ülkemiz çok daha müreffeh olacak, dünya ülkeleri arasın­daki rekabet gücümüz artacak­tır. Dünyanın neresinde olursa olsun iş insanları her daim gü­venli limanları tercih eder. Gü­venli limanlarda kazanan Tür­kiye olacaktır” değerlendirme­si yaptı.