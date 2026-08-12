İş dünyasından çerçeve yasa değerlendirmesi: Üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğiz
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun TBMM’de “rekor” oyla yasalaştı. İş dünyası temsilcileri yasanın Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını belirterek, “Bundan sonra ülkemizde silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğimize inancımız tamdır” dedi.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulunda “rekor” sayıda oyla yasalaştı. Düzenleme, 467 “kabul”, 87 “ret”, 7 “çekimser”, 2 “mükerrer” oyla kabul edildi. AK Parti’den 268, DEM Parti’den 55, MHP’den 44, Yeni Parti’den 35, CHP’den 29, Yeni Yol Partisi’nden 16, Bağımsızlardan 7, HÜDA PAR’dan 4, TİP’ten 3, EMEP ve DBP’den 2’şer milletvekili “kabul” oyu kullandı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile birlikte “kabul” oyu veren milletvekili sayısı 467’ye ulaştı. Yasaya iş dünyasından da büyük destek geldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda geniş bir mutabakatla kabul edilerek yasalaştığını hatırlatarak, “Gazi Meclisimiz tarafından atılan bu tarihi adım, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Milli birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi perçinlemesini, ülkemizde huzur iklimini güçlendirmesini diliyorum” dedi.
“Türkiye cendereden devlet aklıyla çıktı”
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de terör örgütünün silah bırakıp kendini feshettiğini ilan etmesiyle başlayan sürece, milli iradenin temsilcisi Meclis’in son noktayı koyduğunu, Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını aralandığını söyledi.
Avdagiç, ““Bu yasada hiçbir af sözcüğünün yer almamasını, eli kana bulaşmışların kapsam dışı bırakılmasını çok önemsiyoruz. İnanıyoruz ki 40 yılı aşkın süredir terör çıkmazına hapsedilmek istenen Türkiye bu cendereden ‘devletinin aklı, milletinin vicdanıyla’ çıkmıştır. Kalkınmasına vurulmak istenen terör zincirini kırmıştır. Bundan sonra ülkemizde silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğimize inancımız tamdır” diye konuştu.
“Huzur ve güven ortamı daha da güçlenecek”
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise 40 yılı aşkın süredir Türk milletine büyük acılar yaşatan, huzuru ve kardeşliği hedef alan terörün tamamen sona erdirilmesi yolunda atılan bu tarihi adımın, Türkiye’nin terörden arınmış bir geleceğe kavuşmasına vesile olmasını temenni etti.
Terörün Türkiye’nin gündeminden kalıcı olarak çıkmasının birlik ve beraberliği, toplumsal huzuru ve güven ortamını daha da güçlendireceğini belirten Ardıç, “Sahip olduğumuz potansiyelin eğitimden bilime, teknolojiden üretime, yatırımdan istihdama milletimizin refahını artıracak alanlara daha güçlü biçimde yönelmesinin önünü açacak” ifadesini kullandı.
“Terörsüz Türkiye üreten Türkiye’dir”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Terörsüz Türkiye” sürecinin hukuki çerçevesini oluşturan düzenlemeyi, Türkiye’nin ekonomik geleceği açısından önemli bir eşik olarak değerlendirdiklerini söyledi. Gültepe, “Çünkü ekonomi, güven ve istikrar ortamında daha hızlı büyür. Terörün ve güvenlik risklerinin sona erdiği, toplumsal huzurun güçlendiği bir Türkiye; yatırımcı açısından daha öngörülebilir, üretici açısından daha istikrarlı, ihracatçı açısından ise daha rekabetçi bir ülke olacak.
Türkiye’nin risk priminden yatırım ortamına, bölgesel kalkınmadan dış ticaretine kadar geniş bir alanda olumlu beklentiler güçlenecek. Çerçeve yasanın hayata geçirilmesi, kaynakların daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasına da önemli katkı sağlayacak. İnanıyorum ki terörsüz Türkiye, üreten Türkiye’dir. Terörsüz Türkiye, yatırım yapan Türkiye’dir. Terörsüz Türkiye, daha fazla ihracat yapan Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.
“Huzur yoksa, yatırım olmaz”
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da “Terörsüz Türkiye hedefinin, Türkiye’nin geleceği açısından önemli tarihi bir çağrı olduğunu kaydetti. Aydın, “Bu süreç son derece hassastır. Hepimizin ortak sorumluluğu, toplumsal huzuru ve birliğimizi bozacak her türlü adımdan uzak durmak, sağduyu ve birliktelik bilinciyle hareket etmektir. Unutmayalım ki huzur yoksa yatırım olmaz, güven yoksa üretim olmaz, birlik yoksa ihracat olmaz.
Terörden arınmış bir Türkiye; daha güvenli, daha huzurlu ve yatırım ortamına açık bir Türkiye demektir. Bu, aynı zamanda müreffeh, mutlu ve huzurlu insanlar demektir. Yurtta barışın ve huzurun sağlandığı bir ortamda ülkemiz çok daha müreffeh olacak, dünya ülkeleri arasındaki rekabet gücümüz artacaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun iş insanları her daim güvenli limanları tercih eder. Güvenli limanlarda kazanan Türkiye olacaktır” değerlendirmesi yaptı.