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İş dünyasından çerçeve yasa değerlendirmesi: Üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğiz

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun TBMM’de “rekor” oyla yasalaştı. İş dünyası temsilcileri yasanın Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını belirterek, “Bundan sonra ülkemizde silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğimize inancımız tamdır” dedi.

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İş dünyasından çerçeve yasa değerlendirmesi: Üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğiz

Terörsüz Türkiye süre­ci kapsamında hazır­lanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulunda “re­kor” sayıda oyla yasalaştı. Dü­zenleme, 467 “kabul”, 87 “ret”, 7 “çekimser”, 2 “mükerrer” oyla kabul edildi. AK Parti’den 268, DEM Parti’den 55, MHP’den 44, Yeni Parti’den 35, CHP’den 29, Yeni Yol Partisi’nden 16, Bağım­sızlardan 7, HÜDA PAR’dan 4, TİP’ten 3, EMEP ve DBP’den 2’şer milletvekili “kabul” oyu kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Saadet Partisi Ge­nel Başkanı Mahmut Arıkan ile birlikte “kabul” oyu veren mil­letvekili sayısı 467’ye ulaştı. Ya­saya iş dünyasından da büyük destek geldi.

Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB) Başkanı Ri­fat Hisarcıklıoğlu, Millî Daya­nışma ve Toplumsal Bütünleş­menin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Ge­nel Kurulu’nda geniş bir muta­bakatla kabul edilerek yasalaş­tığını hatırlatarak, “Gazi Mecli­simiz tarafından atılan bu tarihi adım, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Milli birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliği­mizi perçinlemesini, ülkemizde huzur iklimini güçlendirmesini diliyorum” dedi.

“Türkiye cendereden devlet aklıyla çıktı”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de terör örgütünün silah bırakıp ken­dini feshettiğini ilan etmesiyle başlayan sürece, milli iradenin temsilcisi Meclis’in son nokta­yı koyduğunu, Türkiye için ye­ni bir dönemin kapılarını ara­landığını söyledi.

Avdagiç, ““Bu yasada hiçbir af sözcüğünün yer almamasını, eli kana bulaşmış­ların kapsam dışı bırakılmasını çok önemsiyoruz. İnanıyoruz ki 40 yılı aşkın süredir terör çık­mazına hapsedilmek istenen Türkiye bu cendereden ‘devle­tinin aklı, milletinin vicdanıy­la’ çıkmıştır. Kalkınmasına vu­rulmak istenen terör zincirini kırmıştır. Bundan sonra ülke­mizde silah ve bomba sesleri­ni değil, üretim çarklarının se­dasını çok daha güçlü işitece­ğimize inancımız tamdır” diye konuştu.

“Huzur ve güven ortamı daha da güçlenecek”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise 40 yı­lı aşkın süredir Türk milleti­ne büyük acılar yaşatan, huzu­ru ve kardeşliği hedef alan terö­rün tamamen sona erdirilmesi yolunda atılan bu tarihi adımın, Türkiye’nin terörden arınmış bir geleceğe kavuşmasına vesile olmasını temenni etti.

Terörün Türkiye’nin gündeminden ka­lıcı olarak çıkmasının birlik ve beraberliği, toplumsal huzuru ve güven ortamını daha da güç­lendireceğini belirten Ardıç, “Sahip olduğumuz potansiyelin eğitimden bilime, teknolojiden üretime, yatırımdan istihdama milletimizin refahını artıracak alanlara daha güçlü biçimde yö­nelmesinin önünü açacak” ifa­desini kullandı.

“Terörsüz Türkiye üreten Türkiye’dir”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gülte­pe, “Terörsüz Türkiye” süreci­nin hukuki çerçevesini oluştu­ran düzenlemeyi, Türkiye’nin ekonomik geleceği açısından önemli bir eşik olarak değerlen­dirdiklerini söyledi. Gültepe, “Çünkü ekonomi, güven ve is­tikrar ortamında daha hızlı bü­yür. Terörün ve güvenlik risk­lerinin sona erdiği, toplumsal huzurun güçlendiği bir Türkiye; yatırımcı açısından daha öngö­rülebilir, üretici açısından daha istikrarlı, ihracatçı açısından ise daha rekabetçi bir ülke ola­cak.

Türkiye’nin risk primin­den yatırım ortamına, bölge­sel kalkınmadan dış ticaretine kadar geniş bir alanda olumlu beklentiler güçlenecek. Çerçe­ve yasanın hayata geçirilmesi, kaynakların daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasına da önemli katkı sağlayacak. İnanı­yorum ki terörsüz Türkiye, üre­ten Türkiye’dir. Terörsüz Tür­kiye, yatırım yapan Türkiye’dir. Terörsüz Türkiye, daha fazla ih­racat yapan Türkiye’dir” ifade­lerini kullandı.

“Huzur yoksa, yatırım olmaz”

Anadolu Aslanları İş Adamla­rı Derneği (ASKON) Genel Baş­kanı Orhan Aydın da “Terörsüz Türkiye hedefinin, Türkiye’nin geleceği açısından önemli ta­rihi bir çağrı olduğunu kaydet­ti. Aydın, “Bu süreç son derece hassastır. Hepimizin ortak so­rumluluğu, toplumsal huzuru ve birliğimizi bozacak her türlü adımdan uzak durmak, sağdu­yu ve birliktelik bilinciyle hare­ket etmektir. Unutmayalım ki huzur yoksa yatırım olmaz, gü­ven yoksa üretim olmaz, birlik yoksa ihracat olmaz.

Terörden arınmış bir Türkiye; daha gü­venli, daha huzurlu ve yatırım ortamına açık bir Türkiye de­mektir. Bu, aynı zamanda mü­reffeh, mutlu ve huzurlu insan­lar demektir. Yurtta barışın ve huzurun sağlandığı bir ortam­da ülkemiz çok daha müreffeh olacak, dünya ülkeleri arasın­daki rekabet gücümüz artacak­tır. Dünyanın neresinde olursa olsun iş insanları her daim gü­venli limanları tercih eder. Gü­venli limanlarda kazanan Tür­kiye olacaktır” değerlendirme­si yaptı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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