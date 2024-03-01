İş dünyasının bilgi alış verişi yaptığı güzide bir yayın
DÜNYA Gazetesinin 44’üncü kuruluş yıldönümünü kutluyorum. 44 yılda dünya ekonomik sisteminde kayda değer değişiklikler meydana geldi. Küreselleşme, ardından dijitalleşme ve şimdi de enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik gibi kritik dönüşümler birbiri ardına gerçekleşti.
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SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani KONUKOĞLU
Saygıdeğer Nezih Demirkent, Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA’yı kurarak iş dünyasının bilgi alışverişi yaptığı, ihtiyaç duyduğu dönüşümler konusunda yol gösterici olma becerisini gösterebilen bir platform yaratmış oldu. Türk basının güzide markası, iş dünyasının sesi DÜNYA’nın daha uzun yıllar ekonomi basınındaki öncü rolünü koruyacağına inanıyor; DÜNYA Ailesine emekleri için teşekkür ediyorum.