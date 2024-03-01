İş dünyasının bilgi alış verişi yaptığı güzide bir yayın

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani KONUKOĞLU

Saygıdeğer Nezih Demirkent, Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA’yı kurarak iş dünyasının bilgi alışverişi yaptığı, ihtiyaç duyduğu dönüşümler konusunda yol gösterici olma becerisini gösterebilen bir platform yaratmış oldu. Türk basının güzide markası, iş dünyasının sesi DÜNYA’nın daha uzun yıllar ekonomi basınındaki öncü rolünü koruyacağına inanıyor; DÜNYA Ailesine emekleri için teşekkür ediyorum.