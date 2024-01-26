İş dünyasının sesi olmaya devam edeceğiz

Türkiye ekonomisinin 43 yıldır en yakın tanığı olan Dünya Gazetesi, bugüne kadar iş dünyasının, reel sektörün, şirketlerin sesi Anadolu’nun dünyaya açılan penceresi oldu. 43 yıllık yayıncılık yolculuğumuzda Edirne’den Kars’a, Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, bankaların, Türkiye ekonomisinin yükünü omuzlarında taşıyan tüm kurumlarımızın sesi oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek.

Bağımsızlığımızdan aldığımız güçle, ilk sayımızı yayınladığımız 2 Mart 1981 gününden bu yana kurucumuz Nezih Demirkent’in bizlere bugün de ışık tutan yayıncılık ilkeleriyle, gazetecilik yapmaya, okurlarımıza her sabah haber ulaştırmaya, Türkiye’nin ekonomi gazetesi olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Taşıdığımız sorumluluğun gereği olarak önümüzdeki dönemde de daha iyiye, daha mükemmele ulaşmak için, kendimizle yarışarak çıtayı her geçen gün yükseltmenin çabası içinde olacağız.