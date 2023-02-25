İş insanı Vehbi Koç ölümünün 27'nci yıl dönümünde anılıyor
Türk iş dünyasının duayenlerinden Vehbi Koç’un ölümünün üzerinden 27'inci yıl geçti. Ölüm yıldönümü nedeniyle bugün Vehbi Koç’un Zincirlikuyu Mezarlığı’nda anma töreni düzenlenecek.
Koçzade ailesinin tek erkek çocuğu olan Vehbi Koç, 1901 yılında Ankara Keçiören’de Çoraklık semtinde doğdu.
Çalışma hayatına, 1917 yılında babasının onun için açtığı küçük bakkal dükkânında başlayan Vehbi Koç'un ilk firması Ankara Ticaret Odasına 1926 yılında ''Koçzade Ahmet Vehbi'' ismiyle tescil edilmiştir.
Şirketlerini Koç Holding çatısı altında toplamasıyla Türkiye’de holding dönemi başlatan Vehbi Koç, 76 yıllık kariyerinde 108 şirketten fazlası Koç Grup altında birleştirdi.
Koç Holding'in ve Vehbi Koç Vakfı'nın kurucusu sanayici ve iş insanı Vehbi Koç, 25 Şubat 1996'da kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti.