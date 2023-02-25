  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İş insanı Vehbi Koç ölümünün 27'nci yıl dönümünde anılıyor
Takip Et

İş insanı Vehbi Koç ölümünün 27'nci yıl dönümünde anılıyor

Türk iş dünyasının duayenlerin­den Vehbi Koç’un ölümünün üze­rinden 27'inci yıl geçti. Ölüm yıldönümü nedeniyle bugün Vehbi Koç’un Zincirli­kuyu Mezarlığı’nda anma töreni düzen­lenecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Koçzade ailesinin tek erkek ço­cuğu olan Vehbi Koç, 1901 yılında Anka­ra Keçiören’de Çoraklık semtinde doğdu.

Çalışma hayatına, 1917 yılında babasının onun için açtığı küçük bakkal dükkânın­da başlayan Vehbi Koç'un ilk firması An­kara Ticaret Odasına 1926 yılında ''Koç­zade Ahmet Vehbi'' ismiyle tescil edilmiştir.

Şirketlerini Koç Holding çatısı altında toplamasıyla Türkiye’de holding dönemi başlatan Vehbi Koç, 76 yıllık kari­yerinde 108 şirketten fazlası Koç Grup al­tında birleştirdi.

Koç Holding'in ve Vehbi Koç Vakfı'nın kurucusu sanayici ve iş in­sanı Vehbi Koç, 25 Şubat 1996'da kalp yet­mezliği sebebiyle vefat etti.