Işıkhan'dan işsizlik ödeneği açıklaması: 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık

AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, herkesin ramazan ayını tebrik edip, dualarının tüm dünyada barışın hakim olması ve Müslümanların kanının akmaması yönünde olduğunu söyledi.

Bir yandan ülkenin güvenliğini sağlamak için çalışılırken, diğer taraftan da vatandaşların refahını artırmak için gayret ettiklerini kaydeden Işıkhan, 2002 yılından bu yana İŞKUR aracılığıyla Uşak'ta 121 bin 895 kişinin iş sahibi olduğunu belirtti.

Mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarından 37 bin 377 kişinin yararlandığını aktaran Işıkhan, "Özellikle 20 bin 416 gencimizin ve vatandaşımızın işbaşı eğitimleriyle mesleki beceri kazanmasını sağladık. Yeni nesil programımız olan İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında Uşak'ta bugüne kadar 36 program düzenledik ve 2 bin 107 katılımcıya ulaştık." diye konuştu.

İşsizlik ödemeleriyle zor günlerde vatandaşların yanında olduklarını aktaran Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşsizlik ödeneği ile zor zamanlarında vatandaşlarımızın yanında olduk ve bugüne kadar 82 bin 348 kişiye, 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık. Uşak'taki yatırımları geliştirmek için 48 bin 977 iş yerine toplamda 4,4 milyar lira teşvik sağladık. 2026 yılında Türkiye genelinde vizyonumuzu genişleterek çalışma hayatının güçlenmesine destek vereceğiz."

"İş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz"

Çalışma barışını, iş sağlığını ve güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Teftiş faaliyetlerimizle 2025 yılında 14 bin işyerini denetleyerek 1,7 milyondan fazla çalışanımıza ulaştık. Yapılan teftişler sonucunda yaklaşık 235 bin işçimize 1,5 milyar lira tutarında eksik ödemelerin ödenmesini sağladık. Bu süreçte kamuya vergi ve sigorta primi olarak, 1 milyar liraya yakın gelir kazandırdık. Bizim anlayışımız cezalandırmak değil, yol göstermek ve düzeltmektir. Gerçekten iyi niyetli olan iş yerlerine bu imkanı sağladık. Nitekim 2025'teki rehberlik faaliyetlerimizle mevzuata aykırılıkların yüzde 91,5'i daha teftiş sürecinde işverenlerimiz tarafından giderilmiştir. Bizim milletimizle niyetimiz birdir, inancımız birdir, yolumuz birdir. 86 milyonun kardeşliğine, bu bayrağın gölgesinde hür ve dik yaşamaya, tam bağımsız Türkiye idealine yönelik inancımız birdir. Bizim yolumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme yoludur."