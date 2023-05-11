Işın Çelebi: Seçimden sonra ilk ay çok önemli

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre yeni ekonomi yönetiminin yeniden piyasa dengelerini sağlayarak, çarkları döndürmek zorunda olduğunu hatırlatan Çelebi, kurda ve faizde dalga boyunun büyüyeceğini hesap ederek, bunu frenleyecek tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi. 1.9 trilyon TL'lik (100 milyar dolar) hacme ulaşan Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) tasfiyesinin zamana yayılması gerektiğini savunan Prof. Çelebi, “Sorunu bir gecede çözecek diye hızlı hamlelerle sistemi kilitlememeli. Bu süreci, sükunetle, kırıp dökmeden yürütmeli ve sistem bütünlüğü içinde yakıtı az kalmış uçağı yere yumuşak indirmeli” diye konuştu.

Bütçe açığı 1.5-2 trilyona ulaşacak

Bütçe açığının 655 milyar TL'ye ulaştığını, buna emekli maaş zamları, vaat edilen ödemeler, EYT harcamaları da eklenince bütçe açığının 1.5-2 trilyona ulaşacağını hesapladıklarını aktaran Çelebi, “Kaynak ihtiyacı Kur Korumalı Mevduat ve 110 milyar dolara ulaştığı hesaplanan deprem maliyeti ile 300 milyar dolara ulaşıyor. Türkiye'nin bu tutarı kademeli olarak finanse etmesi mümkün” dedi.

Çelebi, Merkez Bankası faizinin yüzde 8.5, kredi faizlerinin ise yüzde 35'lerin üstünde olduğuna işaret ederek, “Baz etkisi ile enflasyon 43'e inmiş. Biz faizi, bu enflasyon kadar artıracağız, diyemeyiz. Kademe kademe, önce yüzde 15 sonra yüzde 18 olacak şekilde piyasanın emebildiği kadar yönetmek lazım” değerlendirmesini yaptı.

Yılda 60 milyar dolar direkt yatırım

– Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işın Çelebi, dünyada yabancı sermaye girişinin 1.6 trilyon dolar olduğunu belirterek, Brezilya'nın yılda 50 milyar dolar direkt yatırım alırken, Türkiye'nin son 3-4 yılda yabancı sermaye girişinin sıfıra indiğini açıkladı.

Bunun demokrasi ve hukuk meselesinden kaynaklandığını ifade eden Çelebi, “Türkiye, 5 yılda 300 milyar dolar kaynak temin edilebilmek için yılda 60 milyar dolar direkt yatırım ve portföy almalı. Temel şart, demokrasi ve adaleti yeniden tesis etmektir” dedi.

Hangi önlemler alınmalı?

– Kurda ve faizde oluşabilecek şoklara karşı önlemler alınmalı.

– Kur Korumalı Mevduat'ın tasfiyesi zamana yayılmalı.

– Bütçe açığı 2 trilyon liraya yükselebilir.

– Faiz, kademe kademe piyasanın ihtiyacı kadar artırılmalı.