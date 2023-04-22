Işınsu Kestelli: Aydınlık yarınlar için çok çalışmalıyız

Işınsu Kestelli

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Bir ulusun bağımsız­lık sevdasına tüm kal­biyle inanmış insanların, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrı­sıyla, Anadolu bozkırının ortasındaki Ankara’da bu­luştuğu gündür 23 Nisan... Dile kolay bu topraklarda yaşayan her kesimin, Yüce Meclis çatısı altında tem­sil edildiği ilk günden söz ediyoruz.

103’üncü yıldönümünü kutladığımız Ulusal Ege­menlik ve Çocuk Bayramı hem temsil ettiği değerler hem de gelecek nesillere verdiği değer ile yeryüzün­deki tüm uluslar arasında ayrı bir yere ve öneme sa­hiptir. Atatürk, bugünü ço­cuklara armağan ederek ne kadar vizyon sahibi bir lider olduğunu bir kez da­ha göstermiştir.

O’nun ifade ettiği gi­bi; “Asla şüphe yoktur ki Cumhuriyet’in gelecek evlâtları bizden daha çok rahata kavuşmuş ve bah­tiyar olacaklardır.” Bugün bizlere düşen çocukları­mızın daha bahtiyar ol­malarının önündeki tüm engelleri kaldırmak, on­ları eğitimle, bilimle, sa­natla, sporla yüceltmek ve aydınlık yarınları hep bir­likte inşa etmek için daha çok çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço­cuk Bayramımızı tüm kal­bimle kutluyorum.