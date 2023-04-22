Işınsu Kestelli: Aydınlık yarınlar için çok çalışmalıyız
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "103’üncü yıldönümünü kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem temsil ettiği değerler hem de gelecek nesillere verdiği değer ile yeryüzündeki tüm uluslar arasında ayrı bir yere ve öneme sahiptir" dedi.
Işınsu Kestelli
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Bir ulusun bağımsızlık sevdasına tüm kalbiyle inanmış insanların, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısıyla, Anadolu bozkırının ortasındaki Ankara’da buluştuğu gündür 23 Nisan... Dile kolay bu topraklarda yaşayan her kesimin, Yüce Meclis çatısı altında temsil edildiği ilk günden söz ediyoruz.
103’üncü yıldönümünü kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem temsil ettiği değerler hem de gelecek nesillere verdiği değer ile yeryüzündeki tüm uluslar arasında ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Atatürk, bugünü çocuklara armağan ederek ne kadar vizyon sahibi bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir.
O’nun ifade ettiği gibi; “Asla şüphe yoktur ki Cumhuriyet’in gelecek evlâtları bizden daha çok rahata kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır.” Bugün bizlere düşen çocuklarımızın daha bahtiyar olmalarının önündeki tüm engelleri kaldırmak, onları eğitimle, bilimle, sanatla, sporla yüceltmek ve aydınlık yarınları hep birlikte inşa etmek için daha çok çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tüm kalbimle kutluyorum.