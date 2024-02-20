İskenderun Çocuk Köyü, yepyeni bir dünyanın kapısını aralıyor

İskenderun Çocuk Köyü, çocukların eğlence ve öğrenmeyi bir arada deneyimleyebilecekleri benzersiz bir alan sunuyor. Park, çevre ve bilim temalı eğitim üniteleriyle çocukların hayal dünyasını ortaya çıkartacak olan Çocuk Köyü, macera parkurları, zipline hatları, dev salıncaklar ve çok sayıda farklı temada oyun alanı içeriyor. İskenderun Çocuk Köyü, çocuklara doğa ve bilimle iç içe keşfetme ve öğrenme fırsatı sunarken, aynı zamanda ailelerin bir araya gelip keyifli vakit geçirebilecekleri bir mekan olarak da hizmet verecek.

Eğlence ve öğrenme bir arada

6 bin 55m2 alana sahip olan İskenderun Çocuk Köyü’nde pastacılık, sıfır atık, bilim evi, ahşap macera parkuru, akülü araçlar, çocukların değil yetişkinlerin de hoşça vakit geçirebilecekleri deneyim merkezlerinden oluşuyor. Outdoor Factory'nin yaratıcı ve yenilikçi tasarım anlayışının bir yansıması olan Çocuk Köyü, İskenderun’a yepyeni bir soluk getirirken, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürme imkanı da tanıyor. İskenderun Çocuk Köyü, çocuklara eğitim, eğlence ve keşif deneyimini aynı anda yaşama fırsatı veriyor.

Outdoor Factory çocukların hayalini gerçeğe dönüştürdü

İskenderun Çocuk Köyü’nün sadece bir eğlence parkı değil, aynı zamanda bir öğrenme merkezi ve ailelerin bir araya gelip keyifli vakit geçirebilecekleri bir yer olduğuna dikkat çeken Outdoor Factory Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Yedigöz, “İskenderun Çocuk Köyü, Outdoor Factory'nin dünya genelindeki tecrübesini ve yaratıcılığını yansıtan benzersiz bir proje. Bu köy, çocukların keşfetme tutkusunu ve öğrenme arzusunu körükleyen bir deneyim merkezi. Outdoor Factory'nin öncülüğünde hayata geçen İskenderun Çocuk Köyü, her yaş grubundan insanın keyifle vakit geçireceği bir mekan sunarak, şehrin dokusuna yeni bir soluk getiriyor” diye konuştu.