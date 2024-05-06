İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum (Baraj doluluk oranları)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) megakente su sağlayan İstanbul Barajları'nın doluluk oranlarını paylaştı. Peki barajlardaki son durum ne? İstanbul Barajları'nda doluluk oranları ne kadar? İşte ayrıntılar...
İSKİ, 6 Mayıs 2024'e dair İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını paylaştı. Verilere göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 83.43 olarak gerçekleşti.
Geçtiğimiz yıl dünya genelinde etkilerini iyice artıran iklim değişikliği ve iklim krizi nedeniyle Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında kalan yağışlar, barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.
İSKİ'nin verilerine göre 6 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
* Alibey Barajı yüzde 62.58
* Büyükçekmece Barajı yüzde 78.1
* Darlık Barajı yüzde 82.57
* Istrancalar Barajı yüzde 83.04
* Kazandere Barajı yüzde 81.64
* Elmalı Barajı yüzde 88.29
* Ömerli Barajı yüzde 92.81
* Pabuçdere Barajı yüzde 80.05
* Sazlıdere Barajı yüzde 62.53
* Terkos Barajı yüzde 92.25