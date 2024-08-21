İSKİ'den su tasarrufu adımı! Perlatör dağıtımı başladı...

İSKİ, 'Damlaya Damlaya Gelecek Olur', 'Damlaya Damlaya Yaşam Olur' ve 'Damlaya Damlaya Umut Olur' sloganlarıyla su tasarrufunda farkındalık oluşturmak için Su Protokolü Kampanyası düzenlendiğini açıkladı.

Bu kapsamda, musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve yüzde 40 tasarruf sağlayan su aparatı perlatör dağıtımına başlandı.

Perlatör almak isteyen abonelerin, 'iski.istanbul' internet adresi veya 'İstanbul Senin' mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılmaları gerekiyor. Aboneler daha sonra kampanyaya katıldıklarında aldıkları 'teşekkür' sertifikalarını ve sayaç numaralarını 'tasarruf@iski.gov.tr' adresine gönderdikten sonra, İSKİ personeli tarafından aparatlar adreslere teslim ediliyor.