"İŞKUR bu yıl yaklaşık 970 bin kişiyi istihdam etti"

24 Ekim 2018

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İŞKUR, Türkiye'de 2002'de 24 bin insanın istihdamına aracılık etmişken 2018'de yaklaşık 970 bin kişiyi istihdam etti." dedi.

Uzunkaya, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası iş birliğiyle "Bu fuarda iş var" sloganıyla düzenlenen 7. Erzurum İstihdam Fuarı ve Kariyer Günü etkinliğinin açılışına katıldı.

Açılışta konuşma yapan Uzunkaya, istihdam konusunun tüm devletlerin en önemli meselesi olduğunu söyledi.

Devletlerin başarısının istihdamda attığı adımlar ve işsizlikle mücadelede uyguladığı programlar neticesinde farkını hissettirdiğini belirten Uzunkaya, 30 büyükşehirde istihdam fuarları düzenleyerek, iş arayanlar ve işverenleri bir araya getirdiklerini anlattı.

Erzurum'da da İŞKUR İl Müdürlüğünün sınırlı sayıdaki personelinin çalışmasıyla 2002'de 128 kişi istihdam edilmişken bu yıl 8 bin kişinin istihdamının sağlandığını belirten Uzunkaya, şunları kaydetti:

"İŞKUR, Türkiye'de 2002'de 24 bin insanın istihdamına aracılık etmişken 2018'de yaklaşık 970 bin kişiyi istihdam etti. Ülkemizi hedefinden alıkoymaya çalışan birtakım hain odaklar hedefe ulaşamayınca ülkenin istihdam ekonomisini, istihdam hayatını ve iş gücü piyasasını sarsarak hedeflerine ulaşacaklarını zannettiler. Sizin dolarla ve avroyla satın alacaklarınız bir dolarla satın aldıklarınızdı, onlarda Amerika ve Avrupa'ya kaçtılar. Bu ülkede sizin dolara mahkum edeceğiniz artık bir alçak kalmamıştır. Bu millet artık hedefinden vazgeçmeyecektir."

Genç ve kadın istihdamının da arttığını vurgulayan Uzunkaya, şöyle konuştu:

"2000'li yıllarda kapatalım denilen İŞKUR, Dünya İstihdam Birliğinin yani dünya istihdam kurumlarının başkanlığını yürütecek kurum haline geldi. Bunu milletimizle başardık. İş gücü piyasamızın nitelik ve vasıf sorunu var. İşte bu sorunları halledebilmek için teşviklerimizle, programlarımızla insanımızı yetiştirip iş bulma imkanlarını kendilerine sağlamaktayız. Bugün dünya istihdamsız büyümekten bahsediyor ama Türkiye olarak biz istihdamla büyümekte kararlıyız."

"İstihdam yaratmanın yegane yolu yatırımdır"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da istihdam yaratabilmenin tek ve yegane yolunun yatırım yapmak olduğunu söyledi.

Yatırım olmayan bir yerde İŞKUR müdürünün ne kadar çaba gösterirse göstersin istihdam yaratamayacağını aktaran Azizoğlu, "Onun için Erzurum'u, Doğu Anadolu'nun ve yakın coğrafyamızın en büyük sanayi şehri yapmak için arkadaşlarımızla canla başla çalışıyoruz. Bunu başarırsak o zaman Erzurum sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin değil İran, Azerbaycan ve Gürcistan'ın da en büyük sanayi şehri olacaktır." dedi.

Azizoğlu, Erzurum'un sanayi şehri haline gelmesi durumunda üretilen her şeyi alacak en az 100 milyonluk nüfusun 3-4 saatlik mesafede olduğunu vurgulayarak, böyle büyük potansiyeli olan ve önemli coğrafyada bulunan bu şehre herkesin karınca kararınca da olsa hizmet etmesi gerektiğini kaydetti.

"Türkiye olarak önemli aşamaları geride bıraktık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bütün ülkelerin en büyük sorununun üretim ve istihdam olduğunu söyledi.

Bir tarafta kalkınmış, diğer tarafta açlık ve sefalet içinde olan ülkeler bulunduğunu dile getiren Sekmen, "Türkiye olarak hamdolsun önemli aşamaları geride bıraktık. Ülkemiz her geçen gün kalkınmanın ve gelişmenin çabasında. Bilhassa büyükşehirlere gittiğimizde organize sanayi sitelerini görmekten mutlu oluyoruz. Arzum odur ki buraları hem üretim hem de istihdam merkezi yapalım. Olmaz diye bir şey yok. İnsanlar azmedince bunlar bir bir gerçekleşiyor. Çalışma azmimiz ve hevesimiz yoksa netice almamız mümkün değildir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele keserek fuar açılışını yapan protokol, stantları gezdi.

İşverenler ile iş arayanların bir araya geldiği ve iş yerlerini tanıtan çeşitli firmaların temsilcilerinin yer aldığı fuar, yarın sona erecek.

Kaynak: AA