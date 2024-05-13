İslahiye'de bezelye hasadı sürüyor

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Yelliburun Mahallesi'nde hasadını sürdüren mevsimlik işçileri ziyaret etti. Ziyarete, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, İlçe Müftüsü Hasan Kiraz ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan da katıldı.

Hasatla ilgili bilgi alan Kaymakam Soylu, çocuklara ayakkabı ve oyuncak hediye etti. Daha sonra Soylu ve beraberindeki heyet, hasada katılan mevsimlik işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.