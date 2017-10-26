İsmail Küçükkaya ifade verdi

26 Ekim 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin "ByLock" kullandığını iddia etmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Fox TV Haber Spikeri İsmail Küçükkaya'nın ifadesi alındı.

Küçükkaya, Bakan Kaya'nın avukatı aracılığıyla yaptığı şikayet üzerine, "basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde, avukatıyla Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcısı Bülent Demirbilek tarafından ifadesi alınan Küçükkaya, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Küçükkaya çıkışta, basın mensuplarının soruları üzerine ifadesini verdiğini, konunun yargıya intikal ettiğini söyledi.

Küçükkaya'nın, daha önceden geldiği Bakırköy Adalet Sarayı'nda, program kayıtlarının henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle ifadesi alınamamıştı.

Bu arada, aynı konuya ilişkin hakkında soruşturma yürütülen avukat Fidel Okan'ın da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca talimatla ifadesinin alındığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın avukatı Erol Bulut'un Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu üzerine, Küçükkaya ve avukat Fidel Okan hakkında, "basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA