İSO Başkanı Bahçıvan: Artık ülkemizin temel meselelerine odaklanma zamanı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi sonucuna yönelik yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Milletimiz demokrasi geleneğine yakışır bir olgunlukla; 14 günün ardından yapılan ikinci tur seçimlerinde ülkemizi beş yıl daha yönetme yetkisini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a vermiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Şimdi artık ülkemizin temel meselelerine odaklanma zamanı. Hep birlikte, ekonomimizi gelişmiş bir noktaya taşıyarak huzurlu bir refah toplumu için çalışma vakti.”