İSO Başkanı: Ülkemizin refahı ve aydınlık yarınları için mücadele edeceğiz

Demokrasilerde esas olan milletin iradesidir. Milli iradenin üstünde bir güç olamaz. Halkın iradesini ve demokrasiyi doğrudan hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişimi, arkasında halk desteği olmadığı için başarısızlığa mahkûmdu. Milletimizin ve devlet kurumlarının güçlü dayanışmasıyla bu hain darbe girişimi başarıyla püskürtüldü.

İş dünyası darbeye karşı olduğunu gösterdi

Türkiye, bu kararlı duruşuyla gücünü sandıktan almayan, yetkisi millete dayanmayan hiçbir gücü meşru kabul etmeyeceğini gösterdi. İş dünyası olarak vazgeçilmezimiz olan demokrasinin yanında durarak, darbeye karşı olduğumuzu kararlı bir şekilde gösterdik. Daha ilk günden itibaren, sanayiciler olarak üretim çarklarımızın durmamasına azami özeni göstererek, darbe girişiminin ekonomik etkilerinin kısa sürede püskürtülmesine ve ülkemizin kısa zamanda yeniden demokrasiye dönmesine katkı sunduk.

Millet iradesinin yanındayız

Bu vesile ile dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı duygu ve irade ile demokrasinin, sandıktan çıkmış millet iradesinin yanında duracağımızı, ülkemizin refahı ve aydınlık yarınları için mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.