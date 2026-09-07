İspanya Başbakanı Sánchez'ten Kayseri'deki liseye sürpriz mektup

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Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı okul dergisine İspanya'dan sürpriz bir yanıt geldi.

Öğrencilerin şiir, makale, deneme ve çeşitli edebi çalışmalarının yer aldığı "Kıvılcım" isimli derginin bir nüshası İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderildi. Dergiyle birlikte Sánchez, okulu ziyaret etmeye de davet edildi.

Derginin kendisine ulaşmasının ardından Sánchez, okula imzasını taşıyan bir teşekkür mektubu gönderdi.

Sánchez dergiyi ilgiyle okudu

Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Şahin, derginin öğretmen ve öğrencilerin ortak çalışmasıyla hazırlandığını belirterek, ağırlıklı olarak edebiyat içeriklerine yer verdiklerini söyledi.

Dergide öğrencilerin yazıları, denemeleri ve şiirlerinin yanı sıra röportajlar ve okul hakkında çeşitli bilgilerin de bulunduğunu aktaran Şahin, öğrencilerin ufkunu genişletmek amacıyla dergiyi İspanya Başbakanı'na göndermeye karar verdiklerini ifade etti.

Sánchez'in gönderdiği mektupta dergiyi incelediğini, beğendiğini ve ilgiyle okuduğunu belirttiğini aktaran Şahin, İspanya Başbakanı'nın derginin kendisine gönderilmesi nedeniyle öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Ziyaret davetine de yanıt verdi

Okul yönetimi, dergiyle birlikte Sánchez'i Kayseri'ye davet etti. Sánchez ise mektubunda yoğun programı nedeniyle davete katılamayacağını bildirdi.

Şahin, İspanya Başbakanı'nın samimi bir dille kaleme aldığı ve imzaladığı mektubun kendilerini mutlu ettiğini belirterek Sánchez'e teşekkür etti.

Öğrencilerin farklı çalışmalarla yeni deneyimler kazanmasını amaçladıklarını vurgulayan Şahin, benzer etkinliklerin gençlerin hedeflerini ve gelecek perspektiflerini geliştirmesine katkı sağladığını ifade etti.