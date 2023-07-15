İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

Reuters'ın haberine göre, İsrail basını, Netanyahu'nun kendisini kötü hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını, hastaneye giderken 'bilincinin tamamen yerinde olduğunu' yazdı. Bu haberlerin ardından açıklama yapan Netanyahu'nun ofisi haberleri doğrulayarak Netanyahu'nun Sheba Hastanesi'nde olduğu bilgisini paylaştı. Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında, Netanyahu'nun 'durumunun iyi olduğu ve muayene edildiği' ifade edildi.