İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı
İsrail basını, Netanyahu'nun kendisini kötü hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını, hastaneye giderken 'bilincinin tamamen yerinde olduğunu' yazdı. Başbakanlık Ofisi açıklamasında, Netanyahu'nun durumunun iyi olduğunu ve muayene edildiğini ifade etti.
Haber Merkezi
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Reuters'ın haberine göre, İsrail basını, Netanyahu'nun kendisini kötü hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını, hastaneye giderken 'bilincinin tamamen yerinde olduğunu' yazdı. Bu haberlerin ardından açıklama yapan Netanyahu'nun ofisi haberleri doğrulayarak Netanyahu'nun Sheba Hastanesi'nde olduğu bilgisini paylaştı. Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında, Netanyahu'nun 'durumunun iyi olduğu ve muayene edildiği' ifade edildi.