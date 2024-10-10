İsrail Güvenlik Kabinesi önemli sorunun cevabı için toplanıyor: İran'a nasıl karşılık verilecek?
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığı görüşmek için bu akşam toplanacağı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlerde, Güvenlik Kabinesi'nin yerel saatle 20:30'da toplanacağı belirtildi.
AA
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İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, İsrail'in İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığın ele alacağı bir toplantı için bu akşam bir araya geleceği belirtildi.
Yerel basında yer alan konuya yönelik haberde, bakanlardan İsrail'in İran'a vereceği karşılığı 'onaylamalarının' isteneceği aktarıldı.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.