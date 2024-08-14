İsrail-Hamas pazarlığının bazı detayları ortaya çıktı

Gazze'de kalıcı ateşkes ve rehine takası için yürütülen müzakerelerin bazı detayları ortaya çıktı. Söz konusu detaylara göre, Hamas'ın elindeki her bir İsrailli rehine için 12 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını talep ediyor. 30 yılın altında hapis cezası alanları bırakmayı kabul eden İsrail ise bu sürenin üzerinde ceza alanların serbest bırakılmasının ise kendi tasarrufunda olmasını istiyor.

İsrail'den bazı mahkumlar için veto hakkı talebi

İsrail hapishanelerinde, Filistin'in Fetih Hareketi'nin sembol liderlerinden Mervan Barguti dahil yaklaşık 50 kişinin 30 yılın üzerinde cezası bulunuyor. İsrail bu isimler üzerinde veto hakkı talep ediyor. Hamas'ta yaklaşık 120 İsrailli rehinenin bulunduğu tahmin ediliyor. Gazze'de, İsrail'e karşı savaşan başka grupların da ellerinde rehinelerin olduğu belirtiliyor.

Hamas'ın, son 2,5 ayda yoğunlaşan müzakere sürecinde yapıcı bir tutumda olduğu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumunun ise ateşkes sürecini yavaşlattığını belirtiyor.

Sinvar'ın durumu süreci uzatabilir

Müzakerelerle ilgili diğer önemli bir konu ise İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine gelen Yahya Sinvar'ın durumu. Sinvar'ın Gazze'de bulunmasının, müzakere masasına gelen konulara onay veya cevap verilme süresini uzatabileceği değerlendiriliyor. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın yürüttüğü çabalar sonucu müzakerelerin gelecek günlerde sonuçlanması bekleniyor.