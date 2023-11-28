İsrail hapishanelerinden 33 Filistinli daha serbest
Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 kişi salıverildi.
İsrail, Hamas ile vardığı mutabakat uyarınca hapishanede tuttuğu 33 Filistinliyi serbest bıraktı.
Tahliye edilenlerden Batı Şeria'da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah'a gitti.
İsrail askerleri, Filistinlileri karşılamak üzere Beytunya beldesinde toplananlara gözyaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı