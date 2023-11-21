İsrail onay verdi! Hamas ve İsrail rehine takasında anlaştı

Filistin'e yönelik katliam saldırılarını sürdüren İsrail'de kabine yerel saatle 20.00'de toplandı. Görüşme sonrasında kabine, İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası anlaşmasını onayladı.

Netanyahu: Rehineler kademeli olarak bırakılacak

Anlaşmaya ilişkin basın açıklaması yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Rehineler kademeli olarak bırakılacak." dedi.

"Zor ama doğru bir karar verdik"

"Güvenlik şefleri kararı tam destekliyor. Hükümet zor ancak doğru bir karar verdi." açıklamasında bulunan Netanyahu, "Savaş tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." diye konuştu.

Netanyahu, geçici ateşkes sağlanması halinde bile Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılması beklenen esir takası kapsamında geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas ile savaşa devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Netanyahu, esir takası anlaşmasını ele almak üzere gerçekleştireceği kabine toplantısından önce basın açıklaması yaptı.

Netanyahu, “Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze'de İsrail'i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz." dedi.

Hamas ve İsrail arasında esir takası anlaşması

İsrail ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ila 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı.

Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleşeceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı iddia edilmişti.

İsrail’e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2000’den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.