İsrail: Saldırıda 1 Türk vatandaşı öldü 1 Türk de kayıp
İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı açıklandı.
Haber Merkezi
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İsrail Büyükelçiliği, Hamas saldırılarında 1 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar altıncı gününde devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1203'e ulaştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı ise 1300 oldu.