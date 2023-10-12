İsrail: Saldırıda 1 Türk vatandaşı öldü 1 Türk de kayıp

İsrail Büyükelçiliği, Hamas saldırılarında 1 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar altıncı gününde devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1203'e ulaştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı ise 1300 oldu.