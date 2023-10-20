İsrail, Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çağırdı

Gazze'ye kara harekatına hazırlanan İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki tüm büyükelçi ve diplomatlarını geri çekeceğini açıkladı.

İsrail tarafından yapılan açıklamada diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu iki gün önceki açıklama ile Türkiye’deki vatandaşlarına Türkiye’yi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuş, İsrail vatandaşları İstanbul’dan yapılan uçuşlar ile ülkeden ayrılmıştı.