İsrail'in Ankara büyükelçisine göre 'arabuluculuğu konuşmak' erken

Hamas militanları dün ülkenin güneyine sızarak askerleri ve sivilleri hedef almış, aynı zamanda İsrail'e binlerce roket göndermişti. Bunun üzerine Gazze'ye hava saldırısı düzenlenmişti. Şimdiye dek toplam ölü sayısı 1000'e yaklaştı.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, videokonferans sistemi üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Henüz kaçırılan İsraillilerin sayısını bilmediklerini belirten büyükelçi, kaçırılanlar arasında çok sayıda çocuk ve genç olduğunu vurguladı.

Türkiye arabulucu mu olacak?

Lillian, "Arabuluculuk hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğuna inanıyoruz. Şu an verilecek cevabı konuşmanın zamanı" dedi.

İsrail, saldırıların ardından güneye çok sayıda tank ve güvenlik personeli sevk etmişti. Havadan bombalanan Gazze'ye daha büyük hareket da gündemde.

İsrailli elçi, 'savaşın İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği' sorusuna "İlişkiler dünkü saldırı ve devam eden teröre karşı savaştan etkilenmemeli" yanıtını verdi.