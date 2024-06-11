İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı 10,2 milyar TL arttı

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, Nisan sonu itibarıyla 233 milyar 552,1 milyon TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı Mayıs sonunda 243 milyar 714,3 milyon TL seviyesine yükseldi.

Bültende verilen bilgiye göre, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 238 milyar 481 milyon 318 bin TL oldu.

Fon varlığının %68,88'i tahvilde, %31,45'i mevduatta ve %0,67'si Takasbank Para Piyasasında değerlendirildi.

İşsizlik Sigortası Fonu Ödemeleri

Mart 2002 tarihinden bugüne kadar işsizlik ödeneğine 19 milyon 729 bin 123 kişi başvururken, 10 milyon 731 bin 260 kişi ödenek almaya hak kazandı.

Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 81,9 milyar TL ödeme yapıldı.