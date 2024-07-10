İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı 257,96 milyar TL'ye ulaştı

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre,2024 Haziran dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 377.053 kişiye 2.846.282.026 TL ödeme yapıldı.

Fon varlığının yüzde 66,93'ü tahvilde, yüzde 31,95'i mevduatta ve yüzde 1,12'si Takasbank Para Piyasasında değerlendirildi.

İşsizlik Sigortası Fonu Ödemeleri

Mart 2002 tarihinden 30.06.2024 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 19.860.244 kişi başvururken, 10.792.454 kişi ödenek almaya hak kazandı.

Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 84.711.547.653 TL ödeme yapıldı.

Kısa Çalışma Ödeneği

Eylül 2005 tarihinden 30.06.2024 tarihine kadar başvurusu alınanlardan 4.319.661 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 38.199.719.848 TL ödeme yapıldı.

2024 Haziran döneminde önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte, 349 kişi için 376.490 TL ödeme yapıldı.

Nakdi Ücret Desteği

Nisan 2020 tarihinden 30.06.2024 tarihine kadar 3.200.868 kişi nakdi ücret desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 14.686.151.523 TL ödeme yapılmıştır. 2024 Haziran ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 158 kişi için 331.730 TL ödeme yapıldı.