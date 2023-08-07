İstanbul, 6 ayda depremi unuttu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’nin birçok şehrinde bina dayanıklılık testi taleplerinde rekorlar kırıldı.

Depremin üzerinden 6 ay geçerken, İBB tarafından ücretsiz yapılan bina dayanıklılık testine ve özel kurumların gerçekleştirdiği bina dayanıklılık testlerine talep yok denecek kadar azaldı.

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, şu açıklamalarda bulundu:

“Depremden hemen sonra günde 22 bini aştığımız günler olmuş. Nisan itibariyle bu sayı geriliyor. Mayıs ayında ise deprem öncesindeki duruma dönüyoruz. Vatandaşımız şu an ‘Evimizi inceleyin’ anlamında talepte bulunmuyor. Daha önceden talepte bulunan vatandaşlarımız da vazgeçtiğini söylüyor. Bunların sayısı arttı. 2023 yılında 160 bine yakın başvuru almışız. 2022 yılında toplam bin başvuru gelmemiş. Günde ortalama 2-3 başvuru ile geçmiş. 2023 yılının Ocak ayında 71, Şubat’ta 122 bin 58, Mart’ta 28 bin 430, Nisan’da 2 bin 547, Mayıs’ta bin 333’e düştü. Haziran’da ve Temmuz’da artık üç haneli rakamlara düşüyor. Dolayısıyla başvuru sayısında çok hızlı bir azalma var.”