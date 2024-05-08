İstanbul Ağız-Diş Sağlığı, Cihaz ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği'nden (DİŞSİAD) yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'de en fazla yabancı ziyaretçi ağırlanan ihtisas fuarı" olma unvanı taşıyan ve bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuara 90 bin ziyaretçi bekleniyor

Dört gün sürecek ve 160'ı yabancı olmak üzere toplamda 600 firmanın son teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuar için 120 ülkeden yaklaşık 30 bin yabancı sektör profesyoneli kayıt yaptırdı. Etkinliği toplamda 90 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Hem tedavi sürelerini kısaltan hem de diş hekimlerinin işini kolaylaştıran yapay zeka tabanlı son teknoloji ürünler başta olmak üzere ağız sağlığı ve dental malzemelere ilişkin "Made in Turkiye" etiketli yerli ürünler de fuarda görücüye çıktı.

Sektöre sanatsal bir bakış

Yabancı dental firmalarının ilgisinin artarak devam ettiği IDEX İstanbul'da İtalya, Kore, Çin ve Pakistan gibi ülkelere ek olarak bu yıl ilk kez ABD de ülke pavilyonuyla yerini aldı.

Fuarda, sanatçı Bünyamin Bozkuş'un elinden çıkan, küratörlüğünü ise Ağız ve Diş Sağlığı Müzesi Koordinatörü arkeolog Dilara Delen'in üstlendiği "Diş Malzemelerine Kinetik Bir Bakış" isimli sanat eseri de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Tamamen dental malzemelerden oluşan eser, diş sağlığı endüstrisinin dünden bugüne geçirdiği evrimi ve dinamik yapısını anlatıyor.

İhracatta hedef 1 milyar dolar

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, sektördeki yerli üretim oranının son 5 yılda yüzde 8'den yüzde 25 seviyesine ulaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2023'te sektör ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak 350 milyon dolar oldu. Bu yıl ihracatta yine en az yüzde 40'lık artış hedefliyoruz. 2028'de ise ihracatımızı 1 milyar dolar seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olacağız. Sektörümüz yerli üretim yenilikçi ürünlere yatırımlarını sürdürüyor. Bugün implant ürünlerinde yüzde 70, endodonti alanında ise yüzde 50 yerlilik oranına ulaştık. Geçen yıla göre yüzde 50 büyüyen IDEX İstanbul'da bu sene en az 400 milyon dolarlık ticaret hacmi yakalamayı hedefliyoruz."

Uçar, ziyaretçi sayısı ve metrekare baz alındığında Almanya'da iki yılda bir düzenlenen IDS'den sonra dünyanın en büyük ikinci fuarı olma başarısını yakaladıklarını kaydederek, İstanbul'un diş tedavilerinin yanı sıra gülüş estetiği ve diş beyazlatmada dünyanın çekim merkezi olmaya aday olduğunu anlattı.

Dental sektörü ihracata katkı sağlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Ahmet Güleç de dental sektörünün katma değeri yüksek ihracata ciddi katkı sağladığını bildirdi.

Güleç, "Bugün Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,06. Dünyada ayak basmadık ülke bırakmak istemiyoruz. Yerli üretim oranını son 5 yılda yüzde 8'den yüzde 25'ler seviyesine çıkarma başarısını gösteren dental sektörümüzü ve DİŞSİAD'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.