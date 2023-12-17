İstanbul barajlarında bir günde 'rekor' doluluk
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, barajlardaki doluluk oranının bir günde yüzde 5,74 arttığını duyurdu.
Haber Merkezi
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İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barajlarda yağmur bereketinin devam ettiğini belirtti.
Başa, dünkü yağışlarla barajların bir günde 50 milyon metreküpe yakın su alarak doluluk oranının yüzde 41,71'den yüzde 47,45'e ulaştığını belirtti.
Başa, "Böylece son 10 yılın aralık ayı ortalamasının (yüzde 45,92) üzerine çıkmış olduk. Barajlarımızda 412 milyon 209 bin metreküp suyumuz mevcut." ifadelerini kullandı.