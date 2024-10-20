İstanbul Barosu’nda seçim maratonu: 12 aday yarışıyor

İstanbul Barosu’nun yeni başkanını belirlemek için 12 adayın yarıştığı seçimlerde oy verme işlemi Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Sabah 09.00 itibarıyla avukatlar, kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanmaya başladı.

64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde, avukatlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara gelerek oylarını kullanıyorlar. Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen memurlar, sandıklarda düzeni sağlıyor.

Başkanlık için dikkat çeken gruplar arasında, mevcut Baro Başkanı Filiz Saraç ve Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz’ün de yer aldığı Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu bulunuyor. Diğer adaylar arasında ise Hasan Kılıç, Mert Er Karagülle, Turgay Bilge, Türkan Kara gibi isimler öne çıkıyor.

Seçim sonuçlarının, oy verme işleminin sona erdiği 17.00’den sonra açıklanması bekleniyor.