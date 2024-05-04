İstanbul Boğazı tekrardan gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
Bugün düzenlenen BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı tekrardan geçişe açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda çift yönlü askıya alınan gemi trafiğinin, saat 17.00 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığı bildirildi.