İstanbul dahil birçok il için uyarı yapıldı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara Bölgesi'nin tamamı, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz Bölgesi'nin Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay'ın batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ ve Kırklareli'nin güney kesimleri ile Doğu Anadolu'da Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi. Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Sıcaklık kuzeybatı ve doğuda düşecek

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı ve doğu kesimlerde bir miktar azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava etkisini sürdürürken, Şanlıurfa'da sıcaklığın 40, Diyarbakır'da ise 39 dereceye ulaşması bekleniyor.

Rüzgar Hatay'da kuvvetli esecek

Rüzgarın yurt genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hatay çevrelerinde ise batılı yönlerden kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.